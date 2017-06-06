العويس يظهر في “سبورت يارد”

الدمام ـ أحمد البريك | Tuesday, 06 June 2017 - 00:00 am

ظهر اللاعب محمد العويس المنتقل حديثاً إلى النادي الأهلي في بطولة سبورت يارد الرمضانية الثالثة وحل ضيفاً وتسلم وسام البطولة من قبل اللجنة المنظمة.

وأقيمت أمس مباراتـــان ضمن منافسات المجموعة الرابعة حسمت فيها مصير الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني، ففي المباراة الأولى اكتسح بوما الدمام نظيره التعاون برباعية نظيفة . وفي المباراة الثانية، واصل فريق ناينتي إيترز تحقيق المفاجآت بانتصاره على فريق DHL 7-1 أعلن من خلالها التأهل إلى الدور الثاني.