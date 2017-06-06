كأس الاتحاد الأسيوي : القوة الجوية العراقي والوحدة السوري 12 و 26 سبتمبر

كوالالمبور ــ الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 10:59 am

سحبت اليوم الثلاثاء قرعة الأدوار النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2017، حيث تم من خلال القرعة تحديد الأندية التي تستضيف مواجهات الذهاب والإياب في منطقتي غرب آسيا وآسيان ، كما جرى سحب قرعة قبل نهائي ملحق المناطق في نهائي منطقة غرب آسيا.



ووفقاً للقرعة سيتقابل القوة الجوية العراقي حامل اللقب مع الوحدة السوري، حيث حددت القرعة أن مباراة الذهاب على ملعب الوحدة والإياب على ملعب القوة الجوية.



أما في نهائي منطقة آسيان بين هوم يونايتد السنغافوري وسيريز نيغروس الفلبيني، فتقام مباراة الذهاب في سنغافورة، والإياب في الفلبين ، ويتأهل بطل منطقة آسيان من أجل الانضمام إلى أبطال مناطق الجنوب (بينغالورو الهندي) والوسط (الاستقلال الطاجيكي) والشرق (4.25 الكوري الشمالي)، في ملحق المناطق.



وبحسب قرعة قبل نهائي ملحق المناطق، يلتقي الاستقلال الطاجيكي مع بطل منطقة آسيان، في حين يلتقي بالمواجهة الثانية بينغالور الهندي مع 4.25 الكوري الشمالي ، وفي نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2017، يتقابل بطل ملحق المناطق مع بطل غرب آسيا، وسوف تقام المباراة على أرض بطل ملحق المناطق.



وحددت اللجنة المنظمة الأدوار النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 وفقاً لما يلي :

نهائي غرب آسيا 12 سبتمبر

الذهاب - الوحدة (سوريا) - القوة الجوية (العراق)

الإياب - القوة الجوية (العراق) - الوحدة (سوريا) 26 سبتمبر



نهائي منطقة آسيان



الذهاب - هوم يونايتد (سنغافورة) - سيريز نيغروس (الفلبين) 2أغسطس





الإياب - سيريز نيغروس (الفلبين) - هوم يونايتد (سنغافورة) 9 أغسطس



قبل نهائي ملحق المناطق



ذهاب قبل النهائي (1) - الاستقلال (طاجيكستان) - بطل منطقة آسيان 22 أغسطس





ذهاب قبل النهائي (2) - بينغالورو (الهند) - 4.25 (كوريا الشمالية) 23 أغسطس





إياب قبل النهائي (1) - بطل منطقة آسيان - الاستقلال ( طاجيكستان) 12 سبتمبر





ذهاب قبل النهائي (2) - 4.25 (كوريا الشمالية) - بينغالورو (الهند) 13 سبتمبر



نهائي ملحق المناطق



الذهاب - الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2) 27 سبتمبر





الإياب - الفائز من قبل النهائي (2) - الفائز من قبل النهائي (1) 18 أكتوبر



نهائي كأس الاتحاد الآسيوي



بطل ملحق المناطق - بطل غرب آسيا في مواجهة 4 نوفمبر