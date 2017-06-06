الاتحاد الآسيوي يعلن بدء تطبيق نظام الحكام الإضافيين اعتباراً من ربع الأبطال

كوالالمبور ــ د ب أ | Tuesday, 06 June 2017 - 11:08 am

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسختها الحالية ، اعتبارا من دور الثمانية ، سابقة تاريخية من خلال بدء تطبيق نظام الحكام الإضافيين للمرة الأولى في قارة آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة بموقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء أنه سيجرى تطبيق نظام الحكام الإضافيين مع انطلاق منافسات دور الثمانية في 21 أغسطس المقبل كما سيطبق في جميع مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي ، مشيرا إلى أنه يهدف إلى دعم الحكام وتحسين عملية صنع القرار ، خاصة في داخل منطقة الجزاء.

ويقضي النظام الجديد بانضمام حكمين إضافيين يتمركزان على خط المرمى بالقرب من منطقة الجزاء ، وذلك للعمل إلى جانب حكم الساحة والحكمين المساعدين والحكم الرابع.

وتم المصادقة على تطبيق هذا النظام من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر سبتمبر الماضي ، بهدف مواصلة تميز التحكيم الآسيوي على المستوى العالمي.

وخلال عام 2018 سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقييم نتائج هذه التجربة ، من أجل دراسة توسيع تطبيقها إلى كأس الاتحاد الآسيوي 2018 وبطولة آسيا تحت 23 عاما ، ثم في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.