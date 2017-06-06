قرعة أبطال أسيا : الهلال أمام تحدي العين والأهلي يواجه بطل إيران

كوالالمبور ــ رويترز | Tuesday, 06 June 2017 - 11:25 am

أسفرت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عن وقوع العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في مواجهة مرتقبة بعد سحب القرعة اليوم الثلاثاء.

وسيلعب الأهلي السعودي أمام بيروزي الإيراني كما يلتقي فريقان من الصين ضد بعضهما البعض وفريقان من اليابان في قمة محلية أخرى ، وستكون مباريات الذهاب أحد أيام 21-22 أغسطس فيما ستلعب مباريات الإياب أحد أيام 11-12 سبتمبر

وفيما يلي نتيجة القرعة:

العين (الإمارات) مع الهلال (السعودية)

بيروزي (إيران) مع الأهلي (السعودية)

شنغهاي سيبج (الصين) مع قوانغتشو إيفرجراند (الصين)

كاواساكي (اليابان) مع أوراوا رد دياموندز (اليابان)