البرتغالي بيبي يعلن تركه ريال مدريد هذا الصيف

مدريد ــ الفرنسية | Tuesday, 06 June 2017 - 14:18 pm

اعلن المدافع الدولي البرتغالي بيبي (34 عاما) انه سيترك هذا الصيف ريال مدريد، بطل الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا لكرة القدم، بعد 10 مواسم مع الفريق الملكي، من دون ان يحدد وجهته.

وقال في تصريحات لاذاعة "كادينا كوبي" الاسبانية "من الواضح انني لن ابقى. لقد قررت ان ارحل منذ كانون الثاني/يناير عندما لاحظت ان ما يقترحه علي النادي ليس مثاليا بالنسبة الي".

واشار بيبي المولود في البرازيل والفائز بكأس اوروبا 2016 مع منتخب البرتغال، الى ان ريال مدريد اقترح عليه تمديد عقده الذي ينتهي أواخر يونيو، سنة واحدة.

واضاف بيبي الذي يكن بعض الضغينة تجاه مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان، "طرق ريال مدريد لم تكن صحيحة".

واعتبر البرتغالي الذي حمل شارة قيادة النادي الملكي أكثر من مرة في غياب زميله سيرخيو راموس، ان "ما حققه (زيدان) لريال مدريد رائع جدا، لكن ثمة أشياء ما زلت لا افهمها. لا استطيع تفسيرها".

أضاف "لا اعرف لماذا اختفيت من الفريق (التشكيلة الاساسية)".

واشارت الصحف الاسبانية الى اهتمام باريس سان جرمان الفرنسي وانتر ميلان الايطالي به، الا ان المدافع المخضرم اقر بأنه تلقى عروضا من اندية في عدة دول.

وقال "ثمة عروض اخرى. ليس فقط من باريس سان جرمان وانتر ميلان، وانما من انكلترا ايضا. لم اوقع شيئا مع أي ناد. كان في امكاني القيام بذلك في وقت سابق، لكني آثرت التريث رغبة مني في عدم زعزعة استقرار الفريق".

وتراجعت مكانة بيبي هذا الموسم وبات الخيار الثالث لزيدان في قلب الدفاع بعد مواطنه رافايل فاران وراموس.

وتعرض بيبي لاصابات عدة في الاشهر الاخيرة بدأت في الفخذ الايسر في اكتوبر، ثم في ربلة الساق اليسرى في يناير. وعندما استعاد لياقته وظهر ذلك بتسجيله هدف التعادل في مرمى اتلتيكو مدريد في دربي العاصمة (1-1) ابريل، كسر اثنين من أضلاعه في احتكاك مع احد المهاجمين في تلك المباراة التي كانت الاخيرة له في الموسم.

واحرز بيبي خلال 10 مواسم مع ريال مدريد دوري ابطال اوروبا 3 مرات (2014 و2016 و2017)، وبطولة الدوري المحلي 3 مرات (2008 و2012 و2017) وكأس اسبانيا مرتين (2011 و2014).