أردا توران يعتدي على صحافي تركي

اسطنبول ــ أ ف ب | Tuesday, 06 June 2017 - 14:43 pm

ذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء ان لاعب برشلونة الاسباني أردا توران اعتدى لفظيا وجسدياً على أحد الصحافيين، على متن الطائرة التي أقلت المنتخب الوطني من سكوبيي، حيث خاض الاثنين مباراة ودية تعادل فيها سلبا مع مقدونيا.

وحسب صحيفة "حرييت"، شتم توران مرات عدة الصحافي الرياضي المخضرم بلال ميشي الذي يغطي نشاطات المنتخب منذ اكثر من ثلاثة عقود، ثم أمسكه بعنقه قبل ان يتدخل صحافيون آخرون.

ويتهم توران الصحافي بكتابة مقالات في صحيفة "ميلييت" خلال كأس اوروبا 2016 في فرنسا يؤكد فيها ان توران تشاجر مع المدرب فاتح تيريم على خلفية توزيع مكافآت البطولة على اللاعبين.

وحسب تقرير حرييت، قال توران للصحافي "من سمح لك بالصعود الى الطائرة يا ابن العاهرة؟ ممن استجديت (انا) المال؟".

وقال الصحافي في قناة "ان تي في" التركية ايفرين غوز الذي كان على متن الطائرة، ان رد فعل اللاعب "كان عنيفا بخصوص الانباء المتعلقة بمكافآت كأس اوروبا 2016".

أضاف "كان ثمة اعتداء جسدي، لقد امسك توران بعنقه".

ودون الاعتراف بالاعتداء على الصحافي، اشار توران الى الشجار في رسالة طويلة في حسابه على انستاغرام، قائلا "لن اقبل بالاعتداء علي، على شخصيتي وعلى عائلتي. هل لدي الحق بما قمت به امس؟ لا اعرف.. لكن بدل الطعن في الظهر، أنا افضل الصراخ في الوجه".

واكد الصحافي ميشي انه سيتقدم بشكوى ضد اللاعب.

وأثار الاعتداء جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ ندد مستخدمون بالتصرف "المخزي" لقائد المنتخب، بينما دافع آخرون عنه.

ويعد توران الذي لا يخفي مواقفه السياسية المؤيدة للرئيس طيب رجب اردوغان، من أبرز اللاعبين الأتراك الذين برزوا عالميا، ما أوصله الى صفوف نادي برشلونة في صيف العام 2015.

ووسط تقارير عن احتمال مغادرته النادي الكاتالوني، أكد وكيل أعمال اللاعب أحمد بولوت ان موكله باق معه حتى انتهاء عقده في 2020.