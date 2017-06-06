بيتر بوش مديراً فنياً لبروسيا دورتموند الألماني خلفاً لتوخيل

برلين ـــ الألمانية | Tuesday, 06 June 2017 - 15:10 pm

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء تعيين الهولندي بيتر بوش في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب السابق توماس توشيل.

وقال النادي الألماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بوش53/ عاما/ ترك منصبه كمدير فني لنادي أياكس أمستردام الهولندي بعد عامين من العمل معه والوصول به إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ومن المقرر أن يقدم بروسيا دورتموند مدربه الجديد رسميا لوسائل الإعلام من خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق اليوم.

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية أن دورتموند سيدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد بوش مع أياكس أمستردام، حيث أن تعاقده معه كان سينتهي في .2019

وقضى بوش فترة قصيرة من حياته كلاعب في الدوي الألماني (بوندسليجا) بين صفوف نادي هانزا روستوك في 1998 قبل أن يبدأ مسيرته كمدرب مع العديد من الأندية الهولندية.

وتولى بوش المهمة الفنية لنادي فيتيس آرنهيم في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، ثم قضى ستة أشهر مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي قبل الانضمام إلى أياكس أمستردام.

وقاد توشيل بروسيا دورتموند إلى الفوز بكأس ألمانيا، كما أنهى الدوري الألماني معه في المركز الثالث ليتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

ورحل توشيل عن النادي يوم الثلاثاء الماضي بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة.