خربين والسومة يغيبان عن منتخب سوريا

دمشق - الفرنسية | Tuesday, 06 June 2017 - 22:52 pm

فرضت لعنة الإصابات نفسها على منتخب سوريا لكرة القدم الذي سيخسر جهود أبرز لاعبيه في مباراته الهامة مع الصين المقررة في ماليزيا يوم 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاسيوية الاولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.



وبعد أن تأكد غياب المهاجمين عمر السومة مهاجم الاهلي السعودي وفراس الخطيب لاعب الكويت الكويتي عن مباراة الصين بسبب الإصابة، تأكد غياب عمر خربين مهاجم الهلال السعودي الذي عاد اخيرا للظفرة الاماراتي.



وأعلنت إدارة منتخب سوريا في بيان رسمي الثلاثاء ان خربين سيغيب عن لقاء الصين "بسبب إصابته بتمطط في الرباط الصليبي ويحتاج إلى أسبوعين من الراحة".



ويحتل منتخب سوريا المركز الرابع في المجموعة برصيد 8 نقاط خلف إيران المتصدرة 17 نقطة، والثانية كوريا الجنوبية 13 نقطة، والثالثة أوزبكستان 12 نقطة، وقبل الصين الخامسة 5 نقاط، وقطر السادسة الأخيرة 4 نقاط.

ويذكر أن منتخب سوريا سيلتقي نظيره الياباني وديا الأربعاء في طوكيو. وكانت منتخب سوريا تعادل وديا مع عمان 1-1 في مسقط الجمعة الفائت.