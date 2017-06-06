الاتحاد العربي يعلن مواعيد مباريات البطولة العربية

الرياض- الرياضية | Tuesday, 06 June 2017 - 23:08 pm

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم الثلاثاء مواعيد مباريات البطولة العربية للاندية التي تستضيفها مصر من 21 يوليو الى 5 أغسطس.



وكانت القرعة أوقعت الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني، بينما جاء الزمالك في المجموعة الثانية مع النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.

وضمت المجموعة الثالثة الهلال السعودي والمريخ السوداني والترجي التونسي ونفط الوسط العراقي.



وتقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد حيث يتأهل بطل كل مجموعة الى دور الاربعة مع صاحب افضل مركز ثان.

ورصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري ابطال اسيا وافريقيا حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2,5 مليوني دولار.



وفي ما يلي البرنامج:

- 21 يوليو:

الاهلي المصري - الفيصلي الاردني



- 22 يوليو: نصر حسين داي الجزائري - الوحدة الاماراتي



- 23 يوليو:

النصر السعودي - العهد اللبناني

الزمالك المصري - اتحاد الفتح المغربي



- 24 يوليو:

نفط الوسط العراقي - الترجي التونسي

المريخ السوداني - الهلال السعودي



- 25 يوليو:

الفيصلي الاردني - نصر حسين الجزائري

الوحدة الاماراتي - الأهلي المصري



- 26 يوليو:

اتحاد الفتح المغربي - النصر السعودي

العهد اللبناني - الزمالك المصري



- 27 يوليو:

الهلال السعودي - نفط الوسط العراقي

الترجي التونسي - المريخ السوداني



- 28 يوليو:

الوحدة الاماراتي - الفيصلي الاردني

الاهلي المصري - نصر حسين الجزائري



- 29 يوليو:

العهد اللبناني - اتحاد الفتح المغربي

الزمالك المصري - النصر السعودي



- 30 يوليو:

الترجي التونسي - الهلال السعودي

المريخ السوداني - نفط الوسط العراقي



- 2 أغسطس:

نصف النهائي



- 5 أغسطس:

النهائي