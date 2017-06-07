رئيس الاتحاد يعد الإعلاميين بسياسة جديدة

عيسى الدبيسي | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

احتفى عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بكافة الإعلاميين السعوديين المرافقين لبعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من أجل تغطية أحداث معسكر الأخضر قبل المواجهة الهامة أمام منتخب أستراليا غداً الخميس في الجولة الثامنة من منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأقام عزت حفل عشاء لجميع الإعلاميين، حيث دار نقاش مطول فيما بينهم، وفيما يخص شأن كرة القدم السعودية، بعد تولي المجلس الجديد إدارة الاتحاد السعودي خلفاً للاتحاد المنتهية دورته بقيادة أحمد عيد.

ووعد عزت الإعلاميين بسياسة جديدة تخص كرة القدم السعودية، مطالباً الجميع بالصبر حتى يتم العمل بطريقة ممنهجة وصحيحة في الوقت المناسب في قادم الأيام.

وطلب عزت من الجميع ترك كافة الألوان والاتحاد في شعار الوطن الأخضر والأبيض، وتناسي الأندية في أي مشاركة للمنتخب السعودي كونهم الشريك الأول للنجاح.