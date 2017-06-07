الأهلي بين مسقط وأبوظبي

جدة ـ محمد العيدان | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

أكدت مصادر مأذونة لـ"الرياضيــــة" داخل النادي الأهلي أن إدارته حددت مسقط عاصمــة سلطنة عمان، أو أبوظبي عاصمة الإمارات، للعب في إحداهما مباراة إياب دور الـ8 بدوري أبطال آسيا أمام فريق بيروزي الإيراني بعد ظهور نتيجة القرعة صباح أمس.

علمــــاً بأن النادي الإيراني حدد العاصمة مسقط لأداء مباراة الذهاب.

كما أكدت المصادر ذاتها أن الاختيار النهائي للمدينة التي سيلعـــب فيها الأهلي مباراة الإياب سيكون بعد استشــارة المجلس التنفيذي بالنادي لعضو الشرف الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز في مدة لا تتجـــــــاوز الأسبوعين.