الرابطة تناقش المحاور الأساسية للتراخيص

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

قدم عبدالعزيز الحميــدي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي المكلف درعاً تذكارية لنادي الفيحاء تسلمها سعود الشلهــوب رئيس مجلس إدارة النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف أندية دوري المحترفين. جاء ذلك في ختام الندوة التي أقامتهـــا الرابطة بمقر النادي مساء أمس الأول بمحافظة المجمعة.

واشتملـــــت الندوة التي أقامتها رابطة دوري المحترفين على 4 محاور تتعلق بتراخيص الأندية، تناول المحور الأول آليات عمل المراقبين والمنسقين، والمحور الثانـــــي تراخيص الأندية واشتراطاتها، والمحور الثالث العلاقات العامـــــــة والإعـــلام، والمحـــور الرابع التسويق والاستثمار.

ومثل رابطة دوري المحترفين في الندوة عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة المكلف، وسلمان النمشان رئيس لجنة المراقبين والمنسقـــــين، وأحمد المصيبيح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ويزيد المنصور عضو لجنة التسويق في الرابطة.

وحضر الندوة محمد الهداب مدير مكتب الهيئــــة العامة للرياضــــة بمحافظة المجمعـة وفهد الجبر مدير العلاقـــــات العامة بالمكتب.