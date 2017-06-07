الأزرق يختار ملعب الملز

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

اختار الهلاليون ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لخوض فريقهم مباراته أمام العين الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم ١١ سبتمبر المقبل، لتميز موقعه في وسط الرياض مما يسهل وجود الجماهير بالشكل المطلوب إلى جانب الإمكانات الموجودة في الملعب والمرافق التي تم تطويرها مؤخراً، خاصة الأرضية العشبية التي تمت زراعتها قبل ستة أشهر.

وخاض الهلال آخر مباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في ربع نهائي البطولة الآسيوية أمام أولسان الكوري الجنوبي والتي أقصي منها الهلال بعد خسارته برباعية نظيفة في أكتوبر 2012.