عبدالرحمن بن مساعد: الهلاليون محسودون بنواف

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

قدم الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي شكره لجميع القائمين على بناء جامع الأمير عبداللـه بن سعد بمقر النادي، وقال: "هذا العمل المبارك يستحق الشكر للقائمين عليه وأولهم الأمير فيصل بن سلطان على تكفله ببنائه، ولإدارة الهلال ممثلة في الأمير نواف بن سعد على متابعته وحرصه، وما حدث يدعو للفخر بالانتماء إلى هذا النادي العريق".

وأضاف: "من عرف عبداللـه بن سعد في حياته يعرف أنه رجل محب للخير وسمعته معروفة وسابقة بالخير وهو يستحق الوفاء، أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وجميع من قام عليه ودعمه سواء بالمال أو الجهد أو الرأي".

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أنهم ملتفون جميعاً كأعضاء شرف خلف إدارة الأمير نواف بن سعد، وأن ما يقوم به مع اعضاء مجلس ادارته هو عمل هائل.

وأضاف: "هناك استـــــقرار مالي كبير يعود الفضل فيه بعد الله إلى الأمير نواف بن سعد ثم أعضاء الشرف الداعمين، ولكن الأمير نواف تحمل النصيب الأكبر في هذه الأمور وقام بعمل كبير يدعو للفخر، وأتمنى أن يستمر هذا العمل المميز وأنا متفائل في الموسم المقبل باستمرار هذه الإنجازات سواء على مستوى الفريــق أو الجوانب الأخرى للنادي".

وعن تقييمه للعمل وإنجازات الموسم الماضي قال: "الأمير نواف بن سعد شهادتي فيه مجروحة وإنجازاته في كل المجالات سواء الرياضية أو الاجتماعيـــة فهي تتحدث عن نفسها ولا يحتاج مني إلى تسليط ضوء، فالجميع يرى ما يقدمه، وباختصار جميع الهلاليين محسودون بوجود رجل بقيمة وقامة وفكر الأمير نواف بن سعد في كرسي الرئاسة".

جاء ذلك على هامش افتتاح جامع الأمير عبدالله بن سعد ـ رحمه الله ـ الذي تم إنشاؤه في الجهة الشمالية من مقر النادي، بحضور رئيس وأعضاء الشرف والأمير خالد بن سعد.