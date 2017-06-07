الهلال والنصر يبدآن بالمريخ والعهد

القاهرة ـ السيد خطاب | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

أعلنت أمس الثلاثاء اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية للرجال لكرة القدم جدول مباريات البطولة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 12 فريقًا تمثل 10 دول عربية تم تقسيمها على 3 مجموعات.

تقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري والفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري على ملعب السلام في القاهرة، وستقام المباراة الافتتاحية للبطولة بين الأهلي والفيصلي يوم 21 يوليو في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي الوحدة مع نصر حسين داي في اليوم التالي على الملعب نفسه وفي التوقيت نفسه.

وتقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم الزمالك المصري والنصر السعودي والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، إذ يلتقي النصر مع العهد، والزمالك مع الفتح الرباطي عند السادسة والتاسعة مساء يوم 23 يوليو بتوقيت القاهرة على الترتيب.

أما مباريات المجموعة الثالثة التي تضم الهلال السعودي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي والترجي التونسي فتقام على ملعب الإسكندرية، ويلتقي في الجولة الأولى نفط الوسط مع الترجي والهلال مع المريخ يوم 24 يوليو عند الساعة السادسة والتاسعة مساء على الترتيب.

وفي الجولة الثانية يلتقي الفيصلي مع نصر حسين داي والوحدة مع الأهلي يوم 25 يوليو، والفتح الرباطي مع النصر والعهد مع الزمالك يوم 26 يوليو، والهلال مع نفط الوسط والترجي مع المريخ يوم 27 يوليو.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة لمواجهات الدور الأول، يلتقي الوحدة مع الفيصلي والأهلي مع نصر حسين داي يوم 28 يوليو، والعهد مع الفتح والزمالك مع النصر يوم 29 يوليو والترجي مع الهلال والمريخ مع نفط الوسط يوم 30 يوليو.

وتحصل الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي على راحة يومي 31 يوليو و1 أغسطس، وتتأهل إلى الدور نصف النهائي الفرق أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الثلاث بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثانٍ بالمجموعات الثلاث على أن تجرى قرعة بين الفرق الأربعة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 2 أغسطس على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 5 أغسطس.