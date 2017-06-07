شباب الحمادة يجمع الكأس والدوري

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

توج عبدالرحمن الراشد عضو الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وعبدالرحمن الوهيب رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد، فريق شباب نادي الحمادة من محافظة الغاط ببطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة الطاولة وذلك بعد نهاية التجمع الرابع والأخير الذي أقيم من 6ـ8 رمضان الحالي على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وشارك مع الحمادة اللاعبون سلطان عبدالعزيز الخميس ونايف عبدالرحمن الراشد ومصعب سليمان العيسى، بقيادة المدرب هشام أحمد عثمان وجهاز إداري مكون من: أيمن محمد العامر وعبدالرحمن عبدالله الفوزان. وحقق الحمادة البطولة بعد أن حصل على 26 نقطة من 14 مباراة، وفاز في 12 مباراة، وبذلك يضيف شباب الحمادة هذا الإنجاز إلى بطولة كأس الاتحاد محققين ثنائية الموسم في كرة الطاولة (كأس الاتحاد والدوري الممتاز). وسبق أن حقق اللاعبون الثلاثة بطولة المملكة لكرة الطاولة للناشئين قبل أربعة مواسم.

وجاء شباب نادي الخلود من الرس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 23 نقطة. وفي دوري الناشئين للممتاز الذي أقيم في التوقيت نفسه بالأحساء حقق فريق الناشئين بالنادي الأهلي من جدة بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين مع نهاية التجمع الرابع لدوري الناشئين بعد أن حصل على 27 نقطة من 14 مباراة، وكسب 13 مباراة وخسر واحدة فقط، وحل ناشئو نادي الخلود ثانياً برصيد 25 نقطة، وجاء الوطني من تبوك بالمركز الثالث بـ 23 نقطة.