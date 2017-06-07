عرعر يحتفي بمؤسسيه ورؤسائه السابقين

عرعر ـ أنور قمقوم | Wednesday, 07 June 2017 - 00:00 am

كرمت إدارة نادي عرعر أمس الأول مؤسسي ورؤساء النادي الذين تعاقبوا على إدارته لأكثر من أربعين عاماً، أي منذ التأسيس عام 1396.

وتولى ثامر قمقوم رئيس نادي عرعر مهمة التواصل مع المؤسسين والرؤساء السابقين، خاصة أن بعضهم غادر مدينة عرعر منذ عشرات السنين، فمنهم من استقر في الرياض وآخرون في الشرقية، إلا أنه تمت دعوتهم وتكريمهم في الحفل الذي أقيم أمس الأول الإثنين بقاعة النادي الأدبي الثقافي بعرعر.

وكرم أكثر من خمس عشرة شخصية من مؤسسي ورؤساء النادي السابقين بتقديم دروع تذكارية لهم. وأكد ثامر قمقوم رئيس النادي أن هذه الخطوة تأتي لتعريف لاعبي وجماهير النادي بمؤسسي ورؤساء النادي السابقين وما قدموه من جهود وحققوه من إنجازات مقدماً لهم كل الشكر والتقدير لحضورهم.