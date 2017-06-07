الآسيوي: من حقكم رفض الحديث في قنوات قطر

كوالالمبور ـ رويترز | Wednesday, 07 June 2017 - 14:39 pm

أيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرار المسؤولين عن الأندية واللاعبين السعوديين والإماراتيين بمقاطعة القنوات الرياضيـــة القطرية التي تنقل بعض المنافسات القارية، وقال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي: "لا يمكن إجبار أي شخص على الحديث إلى أي شخص فيما يتعلق بأي بطولة، ويكون الاختيار للاعبين والمسؤولين بالحديث إلى أي شخص أو رفض ذلك".

مبيناً أن الاتحاد القاري لا يزال في مرحلة تقييم للموقف بعد قرار الدول قطع العلاقات مع قطر.

وأضاف: "نحن نراقب الموقف عن كثب خاصة عند سفر مسؤولي إدارة المباريات، ولأن قطر تستضيف العديد من الفرق التي تلعب في ملاعب محايدة"، مؤكداً أنه لا يوجد تأثير فوري في ظل عدم وجود أي فريق قطري في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا".

وتابع: "الآن نحن في حاجة إلى النظر في كيفية تأثر الملاعب المحايدة بذلك، وسنتواصل مع الدول التي اختارت الدوحة لاستضافة المباريات في ملاعب محايدة للبحث عن بدائل".

وخلال حفل القرعة لم يتحدث ممثلو الأهلي والهلال السعوديين، والعين الإماراتي إلى محطة "بي إن سبورت" التلفزيونية القطرية صاحبة حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط.