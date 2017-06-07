تصفيات كأس العالم : السفر إلى قطر يقلق الكوريين

سول - رويترز | Wednesday, 07 June 2017 - 16:35 pm

يتمنى أولي شتيلكه مدرب كوريا الجنوبية ألا يتأثر فريقه بتغيير خططه للسفر إلى قطر لمواجهتها في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعد أن قطعت أقوى دول في العالم العربي العلاقات مع قطر.



وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدة دول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين كما أوقفوا كل سبل النقل مع قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022 والمتهمة بدعم الإرهاب.



ويستعد المنتخب الكوري الموجود حاليا في الإمارات لمباراة ودية ضد العراق اليوم الأربعاء.



وكان من المقرر أن يسافر الفريق مباشرة إلى الدوحة في رحلة تستغرق ساعة واحدة لكن بعد توقف الرحلات الجوية من دبي إلى العاصمة القطرية سيضطر إلى البحث عن طريق آخر.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن الفريق سيسافر أولاً إلى الكويت ثم إلى قطر مما يزيد من فترة السفر.



لكن شتيلكه يتمنى ألا يترك ذلك أي تأثير سلبي على فريقه الذي يحتاج الفوز يوم الاثنين المقبل ليحافظ على آماله في المجموعة الأولى التي يتأهل منها الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات في روسيا.



وتتأخر كوريا الجنوبية بأربع نقاط عن إيران المتصدرة وتتقدم بنقطة واحدة على أوزبكستان قبل أن تواجه المنتخبين في آخر جولتين.



وقال المدرب الألماني "سيؤثر ذلك علينا ، لكن أتمنى ألا يكون تأثيراً كبيراً".



وأشار شتيلكه إلى أن الاستعداد في الإمارات سيجعل فريقه يتأقلم على الأجواء في قطر وأنه خطط لإشراك بعض اللاعبين، الذين لا يلعبون مع أنديتهم بصفة مستمرة، لبعض الوقت أمام العراق.



ومن المتوقع أن يلعب لي تشونج يونج لاعب كريستال بالاس وبارك جو هو مدافع بروسيا دورتموند في ظل عدم مشاركتهما كثيرا هذا الموسم.



وقال شتيلكه "نحن بحاجة للتأقلم على الطقس والأجواء وتقديم مباراة جيدة".



وأضاف "لاعب مثل لي تشونج يونج لم يلعب العديد من المباريات لذا سأرى كيف سيكون مستواه، سنتمكن من تجربة أي تشكيلة ستكون الأفضل لمواجهة قطر في التصفيات".