سياسيون ألمان: على الفيفا أن يتحدث.. مونديال 2022 مستحيل إقامته في قطر

برلين - الألمانية | Wednesday, 07 June 2017 - 17:04 pm

عقب اتهامات بدعمها الإرهاب أبدى ساسة بارزون في ألمانيا تشككهم أكثر من أي وقت مضى إزاء إمكانية استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.



وقال فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الاتهامات من العيار الثقيل. يتعين إدارة نقاش جاد بشأن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".



وذكر كاودر أنه لا يمكن تصور إقامة بطولة دولية في بلد يُدعم منه الإرهاب على نطاق كبير، مضيفا أنه يتعين على الإمارات المساهمة في كشف ملابسات الاتهامات الموجهة إليها.



يذكر أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدة دول عربية أخرى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعم الدوحة لتنظيمات إرهابية.



وقالت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت في تصريحات لصحيفة "دي فيلت": "التطور الحالي مجرد دليل آخر محزن على أن قطر ليست مكانا مناسبا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم".



وفي تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية طالبت روت المنتمية لحزب الخضر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد جريندل بالعمل بصفته عضو في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل وضع معايير واضحة لمنح تنظيم بطولات كأس العالم.



ومن جانبه، انتقدت رئيسة لجنة الشؤون الرياضية في البرلمان الألماني، داجمار فرايتاج، الموقف المتحفظ للفيفا في هذا الجدل، وقالت: "هل تسمعون شيئا من الفيفا على وجه الخصوص؟ أنا أيضا لا أسمع منه شيئا".



وذكرت فرايتاج أنه "في الوقت الراهن" لا يمكن أن نتصور إلا بصعوبة إمكانية إقامة حدث رياضي عالمي في قطر".