البحث عن دولة بديلة لقطر لإقامة بطولة العالم للجمباز

برلين - الألمانية | Wednesday, 07 June 2017 - 17:08 pm

يبحث الاتحاد الدولي للجمباز عن بدائل لإقامة بطولة كأس العالم للجمباز في الدوحة عام 2018.



وقال موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز خلال مشاركته كضيف في مهرجان الجمباز في برلين دون التطرق لتفاصيل: "عملنا على وضع خطة بديلة، لكن لم يحن الوقت لنشرها".



وذكر واتانابي أن الاتحاد قلق من الوضع السياسي المتوتر حالياً في قطر، التي ستسضيف بطولة كأس العالم للجمباز خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 3 نوفمبر عام 2018.



وقال الياباني الذي يترأس الاتحاد منذ أكتوبر عام :2016: "نحن على اتصال يومي بمنظمي البطولة بسبب الوضع الراهن".