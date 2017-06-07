ماجد عبدالله يندد بمن يقف موقف المتفرج على ماتقوم به حكومة قطر

الرياض - الرياضية | Wednesday, 07 June 2017 - 19:12 pm

ندد ماجد عبدالله‏ أسطورة الكرة السعودية "المعتزل"، بمن يقف موقف المتفرج أو يدعم ويتعاطف مع حكومة قطر التي تمارس دعمها لجهات إرهابية وجهات تعادي المملكة.



وذكر النجم الذي يحظى بشعبية واسعة بين نجوم كرة القدم المعتزلين والحالين الجماهير عبر تغريدات كتبها في حسابه على تويتر:"‏المواطن الحق لا يمكن ان يقف موقف المتفرج على ماتقوم به حكومة قطر تجاه وطني ولن نقبل تصرفاتها اللتى تهدف زعزعة واستقرار وطني"



وأضاف ماجد : "‏دعم حكومة قطر للأرهاب ووقوفها مع جميع الجهات التي تعادي وطني هو طعنه في

‏الظهر".



وأرسل ماجد عبدالله في نهاية تغريداته رسالة للشعب القطري مؤيداً موقف المملكة الذي اعتبر الشعب القطري محل تقدير واهتمام المملكة ولن يحمل جريرة مايعمله النظام القطري :"‏شعب قطر الغالي هو جزء منا نكن له كل الحب والتقدير".



واختتم ماجد تغريداته بتمنيه أن يحفظ الله هذا المملكة وحكومتها :"‏شعب قطر الغالي هو جزء منا نكن له كل الحب والتقدير".