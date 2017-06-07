الشمراني المتخصص.. يبحث عن هدفه الرابع في شباك الأستراليين

الرياض- مصعب العمار | Sunday, 04 June 2017 - 23:59 pm

يعد السعودي ناصر الشمراني المهاجم الأخطر لدى الأستراليين، بعد أن سجل 3 أهداف في ثلاث مباريات جمعت الأخضر بالكنغر الأسترالي في المباريات الماضية.



ويتصدر الشمراني قائمة اللاعبين السعوديين في التسجيل بشباك الكنغر برصيد 3 أهداف سجلها في ثلاث مواجهات جمعت المنتخبين فيما يليه تيسير الجاسم بهدفين سجلهما في مواجهتين فيما سجل كل من حسن معاذ وسالم الدوسري هدفاً.



ويسعى ناصر الشمراني في زيادة حصته بالشباك الأسترالية، عندما يحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره الأسترالي ظهرا اليوم الخميس على ملعب أديلايد في أستراليا ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات. ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة بـ16 نقطة بفارق الأهداف خلف المنتخب الياباني "المتصدر" , فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث بـ13 نقطة.



وتمثل مباراة اليوم منعطفاً مهماً في مسيرة المنتخب السعودي نحو العودة للمشاركة في بطولات العالم التي تأهل لها 4 مرات أعوام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية و1998 بفرنسا و 2002 بكوريا واليابان و2006 بألمانيا وغاب عنها في نسختي 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل , إذ أن الفوز يضمن له وبشكل كبير خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر , قبل جولتين من الختام فيما قد يكون التعادل أمراً جيداً خاصة وأن أستراليا ستخوض لقائها المقبل أمام اليابان , وأي نتيجة للمباراة ستكون لمصلحة الأخضر الذي قد يتأهل رسمياً قبل جولة من ختام التصفيات.