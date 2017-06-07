الاتحاد يحذر لاعبيه من اللعب في الدورات الرمضانية

| Wednesday, 07 June 2017 - 23:19 pm

شدد نادي الاتحاد عبر بيان إعلامي على التزام اللاعبين بلائحة الاحتراف الموحدة والتي تنص على عدم ممارسة لعبة كرة القدم خارج إطار النادي أو المنتخبات الوطنية.



وجاء نص بيان الاتحاد:" يوضح مجلس إدارة نادي الاتحاد بأنه تم التأكيد على جميع اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالالتزام بلائحة الاحتراف الموحدة والتي تنص على عدم ممارسة لعبة كرة القدم خارج إطار النادي أو المنتخبات الوطنية , ومن هذا المنطلق يؤكد النادي بأنه لم يتم منح أي لاعب موافقة على المشاركة في الدورات الرياضية الرمضانية حفاظا على سلامتهم ولكي يحصلوا على قدر كاف من الراحة قبل بداية الاستعداد للموسم الرياضي المقبل".