هوساوي: سنحقق حلم الجماهير السعودية

أديلايد - الرياضية | Wednesday, 07 June 2017 - 16:32 pm

أكد المدافع الدولي أسامة هوساوي جاهزية الأخضر لمواجهة أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تحدث قائد المنتخب السعودي لكرة القدم أسامة هوساوي عن اللقاء وقال:

وقال هوساوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الجميع جاهز لهذه المواجهة، ونحترم كثيراً المنتخب الأسترالي، وهو يعد واحد من أقوى المنتخبات، والذي سيضع كل ثقلة في هذه المواجهة، لكننا بإذن الله سنكون حاضرين".



وعن عدم تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم منذ 2006 رد قائلاً: "وقت طويل مر علينا لم نشارك في كأس العالم، ونحن كلاعبين لم نلعب فلدينا حلم أن نلعب في كأس العالم، ونتمكن من تحقيق حلم الشعب السعودي، الذي يدعمنا بقوة في جميع المباريات التي خضنها في التصفيات".