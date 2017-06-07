الأخضر يسعى للاقتراب خطوة نحو المونديال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 07 June 2017 - 23:36 pm

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وانتصاراته، والاقتراب بشكل أكبر من التأهل إلى كأس العالم 2018 عندما يحل ضيفاً على نظيره الأسترالي غداً على ملعب أديلايد في أستراليا ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات. ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة بـ16 نقطة بفارق الأهداف خلف المنتخب الياباني "المتصدر"، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث بـ13 نقطة.



وتمثل مباراة الغد للأخضر منعطفاً مهماً في مسيرة المنتخب السعودي نحو العودة للمشاركة في بطولات العالم التي تأهل لها 4 مرات أعوام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية و1998 بفرنسا و 2002 بكوريا واليابان و2006 بألمانيا وغاب عنها في نسختي 2010 بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل، إذ أن الفوز يضمن له وبشكل كبير خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر , قبل جولتين من الختام فيما قد يكون التعادل أمراً جيداً خاصة وأن أستراليا ستخوض لقائها المقبل أمام اليابان , وأي نتيجة للمباراة ستكون لمصلحة الأخضر الذي قد يتأهل رسمياً قبل جولة من ختام التصفيات.