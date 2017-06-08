الفتح يجدد عقد مدافعه الدوسري

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الفتح عن تجديد عقد عبد الله الدوسري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي واحد، نظير المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الرياضي الماضي، وتنفيذاً لتوصيات التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق.

وعبّر الدوسري عن سعادته لاستمراره بتمثيل الفتح، وقال: "أشكر إدارة النادي، والكابتن فتحي الجبال على هذه الثقة بتجديد عقدي لموسم رياضي قادم، ولله الحمد عشت مع الفريق فترة رياضية جيدة جداً بالنسبة لي من جميع النواحي، وأنا سعيد جداً باستمراري وبإذن الله سأسعى لتقديم كل ما لدي، لأكون عند حسن ظن الإدارة والجهاز الفني والجماهير، كما أود أن أشكر علي الرماح، وكيل أعمالي".