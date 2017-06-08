مقترحات بتعديل نظام المواليد والأجانب

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

تلقت رابطة المحترفين لدوري أندية الدرجة الأولى، 12 خطاباً من رؤساء أندية، تتضمن مقترحات تخص تعديلات في عدد اللاعبين المواليد والأجانب المشاركين في دوري الأولى.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقر قبل موسمين، تسجيل لاعبين مواليد، إضافة إلى لاعب أجنبي واحد لكل فريق في الدرجة الأولى.

ومن أبرز المقترحات التي قدمتها الأندية للرابطة، أن يكون عدد اللاعبين الأجانب في الدوري اثنين بدلاً من واحد، مع تقليص المواليد إلى لاعب واحد، ومقترح آخر بأن يفتح المجال للأندية في عدد اللاعبين المواليد، مع إلغاء وجود اللاعب الأجنبي، ومقترح آخر بأن يبقى الحال بوجود اثنين مواليد، ولاعب واحد أجنبي، على أن يتم إلغاء اللاعبين "المواليد" الموسم بعد المقبل.

وتأتي مقترحات أغلب أندية الدرجة الأولى بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين "المواليد"، والتي كلفت الأندية مبالغ عالية.

وينتظر أن يقدم الدكتور عبد الله البرقان رئيس رابطة المحترفين لأندية الدرجــة الأولــى، التوصيات لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومناقشتها في اجتمــــاع المجلس، الـذي سيعقد الثلاثاء المقبـــل، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.