النصر يحول معسكر تركيا إلى قبرص

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي النصر رسمياً تحويل معسكر الفريق المقرر إقامته في تركيا مسبقاً إلى قبرص، تحسباً لحدوث أي تطورات جديدة في المنطقة.

وأكد لـ "الرياضية" مصدر رسمي في نادي النصر، أن اللاعبين سيتجمعون في الـ 20 من رمضان الجاري في مقر النادي لبدء استعداداتهم للموسم المقبل.

وتقرر أن تجرى الفحوصات الطبية للاعبين في أحد المراكز المتخصصة في الرياض، وقياس جاهزيتهم ورسم برنامج لياقي مناسب ومتكامل لكل لاعب قبل الإقلاع رابع أيام عيد الفطر المبارك إلى قبرص، الوجهة الجديدة لإقامة المعسكر الأصفر.

وأضاف المصدر، أنه سيتم ترتيب لقاءات ودية لتجهيز الفريق قبل انطلاق البطولة العربية في الـ 22 من يوليو المقبل، إذ سيتوجه الفريق من هناك مباشرة إلى القاهرة، للمشاركة في البطولة قبل العودة إلى الرياض استعداداً لانطلاقة دوري المحترفين في 11 أغسطس.

إلى ذلك، ينتظر أن يعلن المدرب الجديد القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات الموسم الجديد بعد انتهاء البطولة العربية، حيث سيتم الاستغناء عن عدد من الأسماء.

يذكر أن الإدارة كانت قد وافقت على تصعيد عدد من لاعبي الفريق الأولمبي إلى الفريق الأول، في خطوة تهدف إلى غربلة الفريق وتجديد دمائه.