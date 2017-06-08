الهلال يدرس مقترحا لتقليص الألعاب

الرياض ـ حمد الصويلحي وعبد الإله المرحوم | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

قبل مجلس إدارة نادي الهلال الاستقالة التي تقدّم بها عبد اللطيف الحسيني، عضو مجلس الإدارة، المشرف على الفئات السنية بالنادي نظير رغبته الكبيرة في العودة إلى العمل الفني الميداني، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمير نواف بن سعد مساء أمس الأول في قاعة الاجتماعات بمبنى الأمير عبد الله بن ناصر في مقر النادي بحضور نائبه عبد الرحمن النمر، وسامي أبو خضير الأمين العام، وثامر الجاسر، وعبد الله العبد الجبار، وبدر المعيوف، وإبراهيم اليوسف، وعبد الله الجربوع، وراشد العنزان، وثامر الطاسان أمين الصندوق.

وثمّن مجلس الإدارة الجهود الكبيرة، التي بذلها الحسيني خلال فترة عمله عضواً في مجلس الإدارة، ومشرفاً على الفئات السنية، حيث أثمرت عن تحقيق العديـد مــن الإنجازات والبطولات في الموسمين الرياضيين الماضيين.

وناقــــش الاجتمــاع كافة الجوانب المتعلّقة بألعاب النادي ونشاطاته، واستعراض التقرير المالي للنادي، ودراسة تقليص الألعاب المختلفة.