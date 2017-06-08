109 محاضرين أهلوا 484 متدربا

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

أنهى معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي للعام الحالي، وتضمنت المرحلة الأولى دورات تدريبيـة تأهيليـــة وإعــــدادية وتأسيســية وتطويريـــة في مختلـف الألعاب الرياضية لتأهيل وإعـداد وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية والطبية وكذلك الحــكام والمراقبين والمشرفين.

ويســـتعين المعهــــد بمحاضريـــن مـــن ذوي الاختصـــاص الأكاديمـــي العالي من مختلف الجامعات والكليـــات الســـعودية بالإضافة إلـى متخصصين وخبراء رياضيين من اللجنة الأولمبية الســعودية ومن مختلف الاتحادات الرياضية إلى جانب خبراء ومختصين رياضيين دوليين.

وقال سلطان بن سويلم مدير عام المعهد: "إن المعهد دأب منذ نشأته عام ١٣٩٦هـ على إعداد القادة الرياضيين فـي مختلـــف الألعـــاب الرياضية وتطويرهم علمياً بشكل سنوي حتى يكونوا في مرحلة متقدمة من المعرفة والتأهيل الرياضي كل وفق تخصصه ومجاله".

مبينا أن عدد المتدربين الذيــن التحقوا بدورات المرحلة الأولى لهذا العام، بلغ ٤٨٤ متدرباً، بينما بلغ عدد المحاضرين ١٠٩ محاضرين".