الجمباز يختتم نشاطه ببطولة الفردي والأجهزة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

يختتم الاتحاد السعودي للجمباز اليوم الخميس نشاطه للموسم الرياضي الحالي، بإقامة البطولة الختامية للجمباز الفني للأندية والهيئات (فردي أجهزة) في صالة الهيئة العامة للرياضة بالملز في مدينة الرياض.

ويشارك في البطولة أندية الخويلدية والسلام والاتحاد وكميت والابتسام والوشم والبطين والهلالية والرياض، وينتظر أن تشهد تنافساً كبيراً بين أبطال الجمباز على مختلف الأجهزة.

وأوضح أحمد السديس رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، أن جميع الترتيبات قد استكملت لختام الموسم الذي شهد إقامة العديد من البطولات المحلية لمختلف الدرجات والمراحل والفئات السنية.

وشكر إدارات الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد، ومكاتب الهيئة العامة للرياضة على تعاونها التام وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح أنشطة الجمباز، وللحكام العاملين على الجهود التي قدموها.