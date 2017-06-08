رؤساء الاتحادات يطالبون بإبعاد الأجانب

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

طرح عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية عدة مقترحات لمحمد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي ستتم تزكيته رئيسا للجنة الأولمبية العربية السعودية من خلال الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد عند الساعة الـ 11.00 من صباح اليوم، في قاعة الاجتماعات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

ويأتي من أبرز المقترحات إعادة دراسة النظام الأساسي للجنة الأولمبية لتعزيز استقلالية الاتحادات الرياضية، وإعادة صياغة لوائح الانتخابات لمناصب اللجنة الأولمبية من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ودراسة بند الرواتب للعاملين في اللجنة ونظام التعويض المالي لتتناسب مع الخبرات والتخصصات الرياضية.

وكذلك طرحوا إعادة النظر في وجود عدد كبير من الموظفين" غير السعوديين" في مناصب عليا في اللجنة واتخاذ قرارات مؤثرة، وإعادة تقييم جميع العقود المبرمة خلال السنوات الماضية مع الشركات والموظفين والرواتب الضخمة التي لا تتناسب مع مؤسسة رياضية غير ربحية، إلى جانب إعادة النظر في أولوية صرف الميزانيات المرصودة للجنة الأولمبية خاصة المنشآت الرياضية.

وكان قد تقدم 5 مرشحين لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وسرعان ما أعلن أربعة منهم انسحابهم، وهم: الأمير محمد بن متعب بن ثنيان رئيس اتحاد السلة، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس اتحاد الرياضات الجوية، والأمير سلطان بن بندر آل سعود رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد الكاراتيه، فيما بقي محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي سيتم تزكيته اليوم رئيسا للجنة الأولمبية العربية السعودية.