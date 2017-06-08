جولة ترفيهية لصغار اليد في الطائف

الرياض - الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 00:00 am

يواصــــل المنتخـــب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة تحت إشراف مدربه المصري أحمد شاهين، وذلك خلال المعسكر الداخلي الذي يقيمه في مدينة الطائف ويستمر حتى الـ 17 من شهر رمضـان الجاري.

وسبق هذا المعسكر تجمع إعدادي أول أقيم في مدينة الدمام لمدة أسبوع في خطوة تهدف لتجهيز منتخب مواليد 2000م فما فوق لخلق جيل جديد لكرة اليد السعودية.

وزارت بعثة المنتخب أمس، منتزه الردف بالطائف بحضور سعود الحودي عضو الاتحاد السعودي وسمير الحارثي عضو لجنة المنتخبات، وبعد نهاية الزيارة قدم الحارثي الشكر لإدارة المنتزه بقيادة المهندس حمزة الجهني مدير المنتزه على حسن الضيافة والاستقبال.