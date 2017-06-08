رونالدو الرياضي الاغنى في العالم للعام الثاني بحسب "فوربس"

نيويورك ــ الفرنسية | Thursday, 08 June 2017 - 11:58 am

احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل اوروبا لكرة القدم بصدارة لائحة مجلة فوربس للرياضيين الاعلى دخلا في العالم للعام الثاني على التوالي.

وقدرت المجلة عائدات رونالدو (32 عاما) بـ93 مليون دولار، موزعة على 58 مليونا من كرة القدم و35 مليونا من ايرادات اخرى منها عقود الرعاية.

وتأتي لائحة فوربس للرياضيين الاغنى في العالم الصادرة الاربعاء، بعد ايام من قيادة النجم البرتغالي فريقه ريال مدريد الى الاحتفاظ بلقب دوري ابطال اوروبا اثر الفوز على يوفنتوس الايطالي 4-1 في المباراة النهائية.

وتقدم ليبرون جيمس لاعب فريق كليفلاند كافالييرز بطل الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الى المركز الثاني في اللائحة بعائدات وصلت الى 86،2 مليون دولار، بعد ان كان في المركز الثامن عشر العام الماضي.

وكان جيمس واحدا من 32 لاعبا في دوري كرة السلة الاميركي ضمن قائمة اغنى مئة رياضي.

وحل جيمس "الملك" في المركز الثاني بدلا من الارجنتيني ليونيل ميسي الذي بات ثالثا بـ80 مليون دولار.

وجاء نجم كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر رابعا (64 مليونا) ونجم غولدن ستايت وويرز لكرة السلة الاميركية كيفن دورانت خامسا (60،6 مليونا).

وكانت نجمة كرة المضرب الاميركية سيرينا وليامس المتوجة بـ23 لقبا في الغراند سلام المرأة الوحيدة في اللائحة بعائدات تصل الى 27 مليون دولار، 19 منها من عقود الرعاية، وحلت في المركز الحادي والخمسين.

واحتسبت فوربس العائدات من عقود الرعاية وما شابه والرواتب والجوائز المالية والحوافز بين الاول من يونيو 2016 حتى الاول من يونيو 2017.