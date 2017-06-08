فنزويلا تكسب أوروجواي وتصعد لنهائي مونديال الشباب

دايجون - الألمانية | Thursday, 08 June 2017 - 14:15 pm

صعد منتخب فنزويلا للمباراة النهائية ببطولة كاس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما بتغلبه على منتخب أوروجواي 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور قبل النهائي من البطولة.



وتقدم منتخب أوروجواي بهدف سجله نيكولاس دي لاكروز في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وتعادل صامويل سوسا للمنتخب الفنزويلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



وصعد منتخب فنزويلا إلى المباراة النهائية للمرة الأولى بينما فشل منتخب أوروجواي في الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.



وجاءت بداية المباراة سريعة من المنتخب الفنزويلي الذي كاد أن يسجّل هدف التقدم مبكرا وبالتحديد بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق المباراة بعد تسديدة من رونالدو لوسينا من على بعد 35 ياردة ولكن حارس أوروجواي سانتياجو ميلي كان متيقظاً ليبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ركنية.



في المقابل، جاء التهديد من منتخب أوروجواي عن طريق مارسيلو ساراتشي الذي تقدّم على الجهة اليسرى وسدد كرة قوية أبعدها الحارس الفنزويلي ويلكر فارينيز في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ولم يشهد الشوط الأول خطورة كبيرة على المرميين سوى في الهجمتين السابقتين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب أوقاته.



وشهد الشوط الثاني إثارة كبيرة حيث نجح منتخب أوروجواي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 49 بعدما أعيق أجوستين كانوبيو داخل المنطقة ليتقدّم دييجو دي لا كروز ويسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى ويفتتح التسجيل في اللقاء.



وظهر أن منتخب أوروجواي في طريقه لتعزيز النتيجة بعد دقيقتين فقط إثر عرضية من دي لا كروز تابعها نيكولاس شياباكاسي بتسديدة مباشرة ولكن الحارس الفنزويلي فارينيز أبعد الكرة.



وبينما كان منتخب أوروجواي في طريقه للفوز باللقاء في الوقت الأصلي، فاجأ البديل صامويل سوسا الجميع بتسجيله هدف التعادل من ركلة حرة متقنة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس سانتياجو ميلي لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1 / .1



وبعدما فشل كلا الفريقين في التسجيل في الشوطين الإضافيين، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفنزويلا بعدما تألق الحارس فارينيز وصدّ ركلتين لمنتخب أوروجواي ليقود منتخب بلاده إلى النهائي في مشاركته الثانية بالبطولة.