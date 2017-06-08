الأخضر يؤجل حلم التأهل للجولتين المقبلتين

ملبورن - الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 15:00 pm

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه المنتخب الأسترالي 2 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.



وتقدم تومي يوريتش للمنتخب الأسترالي في الدقيقة السابعة وتعادل سالم الدوسري للمنتخب السعودي في الدقيقة 23 قبل ان يضيف تومي يوريتش الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل المنتخب السعودي عن طريق محمد السهلاوي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل توم روجيك الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 61 .



وبهذا الفوز اشعل المنتخب الأسترالي المنافسة على التأهل للمونديال بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث متساويا مع المنتخبين الياباني والسعودي، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، بفارق الأهداف.