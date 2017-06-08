إنجلترا تتجاوز إيطاليا وتضرب موعداً مع فنزويلا في نهائي مونديال الشباب

جيونجو ـــ الألمانية | Thursday, 08 June 2017 - 16:26 pm

حول المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 20 عاما تأخره بهدف أمام نظيره الإيطالي إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور قبل النهائي من مونديال الشباب المقام حاليا بكوريا الجنوبية.

وأنهى المنتخب الإيطالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإنجليزي ثلاثة أهداف عن طريق دومينيك سولانكي (هدفين) في الدقيقتين 66 و88 وأديمولا لوكمان في الدقيقة .77

وبهذا الفوز ضرب المنتخب الإنجليزي موعدا مع المنتخب الفنزويلي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب الفنزويلي قد تغلب على أوروجواي 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / .1

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره اوروجواي في مباراة تحديد المركز الثالث التي ستقام يوم الأحد المقبل أيضا.