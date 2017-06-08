ياسر القحطاني: اتركوا الانتقاد.. وادعموا الأخضر

الرياض- الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 20:37 pm

طالب ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال لكرة القدم، من الجماهير بضرورة مساندة المنتخب السعودي في الفترة المقبلة لتجاوز كبوته.



وكان المنتخب السعودي قد خسر أمام المنتخب الأسترالي 2 / 3 في الجولة الثامنة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018 بروسيا.



ونشر القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها : "الحمد لله، لايزال الأمل قائما، منتخبنا لم يكن سيئاً، تجديد الثقة ورفع الروح المعنوية كفيل بحجز احدى البطاقتين".



وأكد قائد المنتخب السعودي سابقاً : "هذا وقت الدعم وليس الإنتقاد".



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف، مؤقتا، خلف المنتخب الياباني، المتصدر ، وبفارق الأهداف أمام المنتخب الأسترالي ، صاحب المركز الثالث.