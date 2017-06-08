عزت: لا زال الأمل قائم في التأهل

الرياض - الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 20:33 pm

رفض عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن يتفق مع الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي، بوصف الخسارة أمام المنتخب الأسترالي بالمحبطة، والتي خسرها الأخضر بنتيجة 3/2، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وقال عادل عزت في تصاريح إعلامية عقب المباراة، إن الأخضر لعب بشكل جيد، وأن الأخطاء الفردية هي من أهدت الفوز لأستراليا، وأضاف: "لعبنا بشكل جيد وأهدافنا كانت مرسومة، بينما أهداف الأستراليين كانت من أخطاء لاعبينا".



وزاد :"مازلنا في المركز الثاني، وأمامنا مباراتين قادمتين ونطمح بتخطيهما لخطف بطاقة العبور لكأس العالم مباشرة دون تعقيدات مباريات الملحق، واللاعبون أدوا ما عليهم اليوم، ولكن هذا حال كرة القدم".



وتوقف رصيد الأخضر عند 16 نقطة متمسكاً بالمركز الثاني خلف المنتخب الياباني بفارق الأهداف مؤقتا، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث، وتبقى للأخضر مباراتين في التصفيات، حيث سيلعب خارج أرضه أمام المنتخب الإماراتي قبل أن يختتم التصفيات أمام المنتخب الياباني في جدة.