طاقم سعودي بقيادة المرداسي في كأس القارات

الرياض - الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 21:38 pm

غادر صباح اليوم الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعداه الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، إلى مدينة سان بطرسبيرغ الروسية، وذلك للمشاركة في كأس القارات 2017، بعد أن تم اختيارهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تميزهم في جميع البطولات.



وسيخضع جميع الحكام لاختبارات عديدة، أهمها في تقنية الفيديو الجديدة، للوقوف على جاهزية الحكام من جميع النواحي.



وتضم قائمة كأس العالم للقارات أفضل 10 حكام على مستوى العالم، يتقدمهم السعودي فهد المرداسي، والأيراني علي رضا فغاني والجامبي قاساما باكاري والأمريكي جيرير ويلم والأرجنتيني بيتانا والكولمبي ويلمار والصربي مازيتش والأيطالي جاليوكا روكي والسلوفيني دامر سكومينا.