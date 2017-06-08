السهلاوي يكسر رقم سامي الجابر في تصفيات المونديال

الرياض- الرياضية | Thursday, 08 June 2017 - 23:25 pm

أصبح مهاجم المنتخب السعودي، محمد السهلاوي الهداف التاريخي للأخضر في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد هدفه في شباك المنتخب الأسترالي خلال مواجهة السعودية وأستراليا ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم روسيا 2018.



ورفع المهاجم السعودي محمد السهلاوي رصيده إلى 17 هدفاً في تصفيات كأس العالم، ليتجاوز رقم قائد المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، والذي أحرز في 4 نسخ من التصفيات الآسيوية 16 هدفاً.



وتبقى للأخضر السعودي في التصفيات الآسيوية مباراتين أمام الإمارات و اليابان.