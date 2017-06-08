رسمياً: محمد آل الشيخ يخلف عبدالله بن مساعد في الأولمبية

الرياض - الرياضية | Friday, 09 June 2017 - 00:12 am

فاز رئيس الهيئة العامة للرياضة معالي محمد بن عبدالملك آل الشيخ برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتزكية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020م، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية التي عقدت اليوم في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.



وبدأ الاجتماع بإعلان الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالله الغامدي اكتمال النصاب القانوني لأعضاء الجمعية العمومية بحضور 35 عضواً من أصل 40 عضواً، مقدماً التهنئة باسمه واسم أعضاء الجمعية لمعالي محمد بن عبدالملك آل الشيخ على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.



ووجه الغامدي الشكر والتقدير تجاه الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز على ماقدمه من جهود كبيرة طوال فترة رئاسته للجنة الأولمبية متمنياً له التوفيق في حياته العملية والخاصة.



بعد ذلك أعلن رئيس لجنة العد والفرز أحمد أبوعمارة أنه بعد الاطلاع على بيان لجنة العد والفرز الصادر في السادس من رمضان الحالي والمتضمن انحصار انتخابات رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية بين كل من المرشحين الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود والمعالي محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وبناءً عليه قامت لجنة العد والفرز الحالية عقب اعتمادها باستلام كافة بيانات الناخبين والمرشحين، واستلام استمارات الحضور والترشح وبعد الاطلاع على كافة الاستمارات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية وفحصها ونظراً لتقدم الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة اليوم الخميس بطلب انسحابه من الترشح، واستناداً إلى ماتضمنته أحكام قواعد الإنتخابات الداخلية تقرر فوز معالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ برئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020م.