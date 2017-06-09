مدير العمل يشارك النزلاء إفطارهم

جيزان ـ واس | Friday, 09 June 2017 - 00:00 am

شارك المهندس أحمد القنفذي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان وعدد من فاعلي الخير أمس، نزلاء مركز التأهيل الشامل إفطارهم الجماعي. وقدم مدير المركز أحمد أبو شرحة للزائرين، شرحاً وافياً عن الخدمات والجهود المبذولة التي تقدمها الإدارة لخدمة النزلاء. من جانبه أثنى المهندس القنفذي على الخدمات التي يقدمها المركز لذوي الإعاقة، معرباً عن أمله في مشاركة مجتمعية أكثر من قبل فاعلي الخير ورجال الأعمال والاهتمام بالدور الإيوائية، مثمنًا في الوقت نفسه دور الداعمين لتلك الدور.