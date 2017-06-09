المشاهير يدعمون الوقف الخيري

| Friday, 09 June 2017 - 00:00 am

شهد مقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض يوم الإثنين الماضي لقاء موسعا لنخبة من الشخصيات العامة بهدف إطلاق "مبادرة مشاهير في الخير" المخصصة لدعم مشروعات الوقف الخيري الاستثماري التي تشيدها الجمعية" وفي مقدمتها مشروع "خير مكة" وشارك في اللقاء حشد كبير من أصحاب الحضور المميز على صفحات التواصل الاجتماعي منهم عادل الكلباني، والشاعران فيصل اليامي، وزياد بن نحيت، والمذيع عبدالعزيز البكر، والفنان عبدالرحمن الخطيب والفنان حبيب الحبيب.. والعديد من الإعلاميين والشعراء والفنانين ونجوم (السوشيال ميديا) التي شاركت متطوعة لدعم الأطفال المعوقين.