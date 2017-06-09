الملتقى 38 يتواصل في نجران

نجران ـ واس | Friday, 09 June 2017 - 03:20 am

تتواصل فعاليات الملتقى الرمضاني الـ 38 بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة ثار بنجران، وذلك على ملعب بلدية المحافظة. وأفاد رئيس اللجنة علي بن محمد آل مخلص، أن الملتقى الرمضاني يتضمن دورة رمضانية في كرة القدم بعنوان " الحد الجنوبي" يتم خلالها إبراز حجم التضحيات التي قدمها شهداء الوطن في سبيل المحافظة على أمن وحدود الوطن الغالي، وتعزيز قيم المواطنة والتلاحم بين أفراد المجتمع، كما تشتمل الفعاليات على العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية الرامية إلى استثمار أوقات الشباب بالمحافظة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.