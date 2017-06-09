رفع 48 ألف طن من النفايات خلال أسبوعين

مكة المكرمة ـ واس | Friday, 09 June 2017 - 00:00 am

رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة منذ بداية شهر رمضان حتى يوم أمس أكثر من 48 ألف طن من النفايات منها 6963 طنا من المنطقة المركزية حول المسجد الحرام و 30554 طنا في كافة أحياء مكة المكرمة و 10816 طنا من مخلفات البناء والأنقاض. وبين المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي مدير عام النظافة أن العمل في مجال النظافة يتم على مدار الساعة بمتابعة شخصية ومستمرة من أمين العاصمة الدكتور أسامة بن فضل البار واهتمام بالغ من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط لتحقيق أعلى معدلات النظافة في أم القرى التي تشهد خلال شهر رمضان المباركة أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية وخارجها بما يتوافق مع توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله العتيق.