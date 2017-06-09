ساعة ونصف في زحام “اليمنى”

| Friday, 09 June 2017 - 00:00 am

يسمونه في جدة "سوق اليمنى".. نسبة إلى الأشقاء اليمنيين الذين وجدوا من هذا السوق متنفساً لأكلاتهم ووجباتهم الموغلة في الشعبية ويشاركهم أيضا الكثيرون من السعوديين الذين هم كذلك يفضلون الأكلات اليمنية.. ويتوافد عليه يومياً في شهر رمضان المئات وتصل ذروة الزحام قبل الإفطار بساعة ونصف.

ويتحول السوق الواقع في حي السبيل جنوب جدة الذي يمتد عمره لأكثر من نصف قرن إلى خلية نحل وتتضاعف عمليات البيع والشراء وتزداد في شهر رمضان البسطات العشوائية والتي يبحث أصحابها عن دخل مضاعف، ومن الأشياء التي يتم عرضها بكثرة في السوق خبز التنور "الخمير" ورقائق الحلبة واللحوح والمأكولات الخفيفة مثل البطاطس والسنبوسة، ويشير أحمد عبده "يمني الجنسية" أن السوق هو المكان المفضل له من 30 عاما وأنه يلتقي بأصدقائه في كل يوم جمعة، ويضيف: "الزحام الذي يشهده السوق في شهر رمضان المبارك يأتي بسبب الأسعار الرخيصة التي يتمتع بها سوق "اليمنى" وهذا ما يجعله وجها لأغلب سكان جنوب جدة بالإضافة إلى بيع الأكلات والمشروبات تباع أيضا الهدايا والفخار وحتى قطع غيار السيارات وبعض السلع المختلفة وبأسعار جداً ترضي المستهلك".