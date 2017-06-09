“عزم” يساند 20 فتاة

الأحساء ـ واس | Friday, 09 June 2017 - 03:21 am

استفادت 20 فتاة من برنامج " عزم الرمضاني" الذي نظمه قسم السيدات بمركز المبرز التابع لجمعية البر بالأحساء في إسكان الجبر خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع عدد من المتطوعات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد اليوسف. أن قسم السيدات بمركز المبرز أقام برنامجًا رمضانيًا بعنوان "عزم الرمضاني" بإشراف مديرة قسم السيدات بالمركز فاطمة الغانم، وقد استفادت من البرنامج الذي استمر لمدة يومين متتاليين 20 فتاة يدرسن بالمرحلة الابتدائية ، وذلك ضمن البرامج المتنوعة التي يقدمها المركز خلال شهر رمضان المبارك.