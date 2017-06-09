شواطئ حقل تجذب الصائمين

تبوك ـ واس | Friday, 09 June 2017 - 00:00 am

جذّب منتزه "النخيل" في محافظة "حقل" خلال شهر رمضان المبارك، عدداً من الأهالي والمقيمين الذين يجتمعون فيه فترة ما قبل الإفطار بالجلوس تحت ظلال نخيله وأشجاره على شاطئ البحر، كما يشهد أحد جنباته مكاناً اعتاد عليه بعض كبار السن لممارسة لعبتهم الشعبية " السيجه ". ويعد منتزه " النخيل " الواقع في البلدة القديمة من أبرز المنتزهات الجميلة والسياحية في المحافظة، ويحمل دلالة ورمزية لأهالي حقل بقدم المكان الذي أعيد تأهيله وتنظيمه من بلدية المحافظة مؤخراً، كما يتميز المكان بكثرة النخيل التي مضى على غرسها ردْحاً من الزمن مما أضفى عليه روح الأنس والاستمتاع بالجلوس على مسطحاته الخضراء وممارسة رياضة المشي في ممراته على شاطئ البحر.